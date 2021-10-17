تكريم 18 شخصية في الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

عقدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفيا للاعلان عن تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل وحضره الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وعدد من اعضاء اللجنة التحضيرية هم الموسيقار حلمى بكر ، الموسيقار رضا رجب ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور عماد عاشور ، الشاعر هانى عبد الكريم ، الدكتور ماجد سرور ، الموسيقار يحيى الموجى ، الموسيقار محمد رحيم ، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والاعلامى محمد منير مدير عام اعلام الاوبرا الذى ادار المؤتمر .

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة لرئيس الاوبرا والمهرجان وجه خلالها الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم والمستمر للانشطة والفعاليات الابداعية فى مصر كما وجه التحية لاعضاء لجان المهرجان والمؤتمر ( التحضيرية والعلمية والتحكيم )، واشار ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يعد اهم محفل متخصص فى الوطن العربى ، واكد اهداء هذه الدورة لروح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر ، كما ثمن تعاون الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية للتعاونه فى استضافة الفعاليات بمدينة الثغر، واضاف ان مسرح النافورة يتم تطويره وتحديثه ليتناسب مع طبيعة هذا الحدث المميز ، ثم استعرض الفعاليات التى تتواصل على مدار 15 يوما متتالية في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر وتضم 33 حفل غنائي وموسيقى بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، محافظة البحيرة في اوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة .

وتوجهت مدير المهرجان والمؤتمر بالشكر للدولة المصرية على دعمها للمهرجان وللدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة على مساندتها لتطوير االفعاليات كما اشادت بجهود اعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية وقدمت التحية لروح الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى مؤسسة المهرجان والمؤتمر ولجميع الفنانين والباحثين المصريين والعرب الذين سارعوا بقبول دعوة المشاركة فى فعاليات الدورة 30 ، كما وجهت الشكر للشاعر محمد عبد الكريم لابداعه اغنية جديدة عن الراحل جمال سلامة وطلبت من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة ، الموسيقار عبده داغر ، الكاتب الدكتور فوزى فهمى الرئيس الاسبق لاكاديمية الفنون ، واشارت الى مشاركة وزيرة الثقافة بالعزف خلال حفل الافتتاح فى لمسة وفاء للراحل الموسيقار جمال سلامة الذى كتب لالة الفلوت مؤلفة خاصة تقدم بقيادة المايسترو ناير ناجى الى جانب عدد من اعمال الموسيقار عبده داغر بقيادة المايستروهانى فرحات ومشاركة الفنانين احمد ابراهيم، ريهام عبد الحكيم، ياسر سليمان وصولو كمان الدكتور حسن شرارة ، واستعرضت اسماء 18 مكرم هم هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقارمحمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) عميد معهد الموسيقى العربية ، واوضحت ان المسابقة المصاحبة للشباب والاطفال وذوى القدرات الخاصة والعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي تحمل إسم الدكتورة رتيبة الحفني الى جانب المسابقة الكبرى للغناء العربي والتى وضعت ضمن شروطها اداء اغنية جديدة تقدم لأول مرة .

وقال الموسيقار حلمى بكر ان الفنون علامة للاوطان مشيرا ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يحمل عبء صون الهوية والحفاظ على الذوق العام ، واكد ان مصر تنجح دائما فى جذب اصوات والوان من مختلف انحاء الوطن العربى خلال الفعاليات التى اعتبرها حائط صد فعال لموجات الغناء الرديئة .

واكدت الدكتورة رشا طموم ان المؤتمر العلمى الذى انطلق عام 1932 يؤكد الريادة المصرية وقالت ان المؤتمر المصاحب للدورة الحالية يحل عليه الموسيقار الدكتور راجح داوود ضيف شرف وخلاله يتم منافشة يناقش موضوع الآلات الموسيقية في الإبداع الموسيقي العربي المعاصر من خلال المحاور الآتية منها الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا، الكتابة الآلات الموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا، خصوصية الآداء على الآلات الموسيقية العربية،تجارب استخدام الآلآت الغربية فى الابداع الموسيقى العربى ما لها وما عليها (رؤى نقدية)،دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي، تعليم آلات الموسيقى العربية ، واضافت انه يشارك في الجلسات 50 باحث من 15 دولة عربية واجنبية هي (مصر)،(سوريا)، (المانيا)،(تونس)، (البحرين)، (الأردن)، (الكويت)، (السودان)،(العراق)، (لبنان)، (المغرب)، (السعودية)، (ليبيا)، (فلسطين) ، (إيطاليا).