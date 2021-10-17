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عودة كتالونية .. برشلونة يهزم فالنسيا بثلاثية

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عودة كتالونية .. برشلونة يهزم فالنسيا بثلاثية عودة كتالونية .. برشلونة يهزم فالنسيا بثلاثية

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تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

سجل الضيوف هدف التقدم بعد مرور 5 دقائق فقط من تصويبة رائعة للاعب خوسيه لويز جايا، وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بأقدام أنسو فاتي، وأحرز زميله ممفيس ديباي هدف التقدم في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ووسع فيليب كوتينيو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع.

المصرى اليوم

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