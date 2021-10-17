المنقوش تعلن تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا

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أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، مشيرة إلى أنها ترتكز على مسارين أساسيين: اقتصادي وأمني عسكري.

«المنقوش» أكدت في كلمة متلفزة تداولتها وسائل إعلام محلية، مساء الأحد، أن المبادرة تهدف إلى منع التدخلات الخارجية في ليبيا، والتأكيد على احترام السيادة الوطنية.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية مع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.‎

وأضافت أن حكومة الوحدة تهدف من خلال المبادرة أيضا لأن تكون للبلاد ساحة للمنافسة الاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة تخوض المعركة الوطنية الكبرى في التحول من الفوضى والتدمير إلى الاستقرار والتعمير، حسب وصفها.

وأشارت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية إلى أن «مبادرة استقلال ليبيا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية»، مؤكدا أيضا أن المبادرة تسعى لتعزيز وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وختمت المنقوش كلمتها بالقول إن «سياسة التهميش والمركزية تركة ثقيلة وعلينا أن نلتزم بمعالجتها والتخلص منها، وأن التهميش والمركزية لا تعالج بالفتن وإطلاق شعارات رنانة».