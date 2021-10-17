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أنباء .. "النصر" يتسبب في رحيل الهولندي "تين كات"

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بعد الخروج من السباق الآسيوي

أنباء ..

كشفت مصادر إعلامية إماراتية عن أن الهولندي تين كات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قد يرحل في غضون الساعات القليلة القادمة عن ناديه.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة الوحدة ستصدر قرارًا بإقالة المدرب بسبب الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام النصر.

وكان النصر قد تغلب على شقيقه الوحدة الإماراتي، أمس السبت ، بخمسة أهداف لهدف في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021.

وسيلتقي النصر مع شقيقه الهلال مساء الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، في مباراة الدور قبل النهائي من المسابقة حيث تأهل الهلال هو الآخر على حساب بيرسبوليس الإيراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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