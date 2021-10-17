محافظ الشرقية يكشف تفاصيل إحالة 249 طبيبا وموظفا بمستشفى بلبيس للتحقيق

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه أثناء مروره على مستشفى بلبيس أحال 249 موظفا لتغيبهم عن العمل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فضلا عن إحالة 26 مدرسا للتحقيق بسبب التغيب عن العمل.

وأضاف ممدوح غراب، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه عند دخوله غرف الغزل كان الوضع منضبطا وأيضا في العناية المركزة كانت الصورة فيها جيدة، موضحا أن من تم إحالتهم للتحقيق من الأطباء والتمريض والعمال يمثلون نسبة 25 % من إجمالي العاملين بالمستشفى. وطالب بضرورة الاهتمام بالعمل وبذل أقصى جهد من أجل مصلحة الوطن، مردفا: «مش هنقعد على كل واحد رقيب مين هيشتغل، ومايحدث إهمال وتقصير شخصى من البعض، وشعرت بسعادة وانبهار داخل العزل والرعاية المركزة»

وأردف محافظ الشرقية أنه لم يعلم حتى الآن سبب تغيب كل هذا العدد في الوقت ذاته موضحا أن الدولة تقوم بدورها في توفير المعدات والأدوات ويجب على المواطنين والموظفين القيام بدورهم تجاه وطنهم. وتابع أن نسبة الحضور في المدارس بالشرقية كانت مرتفعة اليوم، وقام المدرسون بدورهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير الخدمات حيث تم إضافة عدد 4 آلاف فصل لمدارس الشرقية.

وكشف محافظ الشرقية أنه في دفتر الحضور والانصراف يوجد شخص واحد يوقع لمجموعة كبيرة من العاملين، كما اتضح انصراف موظفين قبل الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه يتحفظ على دفاتر الحضور والانصراف. وأضاف أنه خلال جولته بتفقد مدرستين في الشرقية أحدهما إعدادية والأخرى ابتدائية، اكتشف العديد من الإيجابيات مثل تجهيز غرف الكمبيوتر وانضباط المدرسين لكن كان هناك بعض النواحي السلبية.