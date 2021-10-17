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واصل فريق تشيلسي تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم الأحد حيث تمكن فريق توتنهام من تحقيق فوز مثير على منافسه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق فريق وست هام فوزًا صعبًا على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب أنجيلو أوجيونا في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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ويتواجد ليفربول في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر، ويأتي مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 17 نقطة.

مباراة ليفربول و تشيلسي في الدورى الإنجليزى الممتاز - صورة أرشيفية

ويشهد المركز الرابع منافسة شرسة بين برايتون صاحب الـ15 نقطة والذي يبتعد عن توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة بنفس رصيد وست هام.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالتالي:

تشيلسي 19 ليفربول 18 مانشستر سيتي 17 برايتون 15 توتنهام 15 مانشستر يونايتد 14 وست هام 14 إيفرتون 14 برينتفورد 12 ولفرهامبتون 12