إصابة شابين في حريق منزل بإحدى قرى مركز إهناسيا ببني سويف

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أصيب شابان بحروق بالغة إثر إنفجار إسطوانة بوتجاز بمنزلهم بقرية «المشارقة» التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بقرية «المشارقة» التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

وبالإنتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمنزل «محمد أ.ع» 30 سنة، نتيجة تسريب غاز من إسطوانة بوتجاز منزلية، ما أدى لإصابته وأبن عمومته «رمضان س.ع» 35 سنة، بحروق بالغة، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتمكن رجال الأطفاء بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها للمنازل المتأخمة، وتبين أن النيران أتت على محتويات المنزل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية ومنزلية جارٍ حصرها.

وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادثين وتحررت المحاضر اللأزمة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعتين وظروفهما وملابساتهما، وتم إخطار التضامن الإجتماعي لاتخاذ الاجراءات اللأزمة.