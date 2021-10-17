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12 وفاة و1021 إصابة كورونا في الأردن

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12 وفاة و1021 إصابة كورونا في الأردن 12 وفاة و1021 إصابة كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة الجمعة، عن تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10859 وفاة و839544 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.68 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 14847 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 82 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 76 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 482 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 548 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 813838 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27715 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10500766 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3812384، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3402596.

 

جي بي سي نيوز

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