جيهان خليل صديقة خائنة لنرمين الفقي في «على الهامش»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

‎واصلت قناة دي ام سي عرض حكاية «علي الهامش»، بطولة الفنان صبري فواز، والفنانة نرمين الفقي، وهي الحكاية التي ظهرت فيها الفنانة جيهان خليل، والتي تقدم من خلال الحلقة دور جديد ومختلف عليها تماماً.

‎وقالت جيهان خليل في تصريحات صحفية أنها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل «إلا أنا» حكاية «علي الهامش»، مشيرةً إلى أنها تتمني ألا يكرهها الجمهور بسبب خيانتها لصديقتها في المسلسل وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجأت.

‎وأوضحت جيهان ان العمل يحمل كثير من الرسائل الهامة وهي ضمن الرسائل التي تعد الأساس التي وضعت عليه الحكايات السابقة من المسلسل، مؤكدة أنها وافقت على الفور في قبول حكاية «علي الهامش»، خاصة أن الحكايات السابقة لاقت نجاحاً كبيراً.

‎وأشارت أنها سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد شفيق، في المسلسل ومؤكدة أنها فخورة بالوقوف في عمل واحد أمام الفنانة نرمين الفقي والفنان صبري فواز، متمنية أن يجمعهما خلال الفترة المقبلة أعمال أخرى.

‎«ع الهامش» هي الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، بعدما عرضت قناة dmc حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية «بدون ضمان» بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.

‎«إلا أنا» فكرة يسرى الفخراني، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهمّ المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.