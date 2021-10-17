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وزير الزراعة : طالبنا اتحاد الدواجن بضخ الدواجن والبيض بأسعار مناسبة

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وزير الزراعة : طالبنا اتحاد الدواجن بضخ الدواجن والبيض بأسعار مناسبة وزير الزراعة : طالبنا اتحاد الدواجن بضخ الدواجن والبيض بأسعار مناسبة

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أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن معدلات السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت، بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، موضحًا: «يجب ان نركز على نقطة التعادل، فلا يجب أن نبيع سلعة أقل من تكلفتها، وبالتالي يخرج المنتج من السوق، وبالتالي يحدث زيادة التكلفة في الدورة اللاحقة».

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر قناة المحور: «دلينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «السوق يخضع لآليات العرض والطلب، وبالتالي فإن الأسعار تنخفض وترتفع ونعمل على إزالة الحلقات الوسيطة، وأعتقد أننا إذا دخلنا في نقطة التعادل ستتوازن الأسعار تلقائيا».

وأكد، أن الزراعة أصبحت عمود الاقتصاد، حيث برزت أهميتها بشكل أكبر خلال جائحة كورونا، فيمكن أن تمتلك دولة القوة المالية لكنها لا تستطيع توفير الغذاء لشعبها، لذلك زاد اهتمام العالم بهذا القطاع.

المصرى اليوم

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