تموين بنى سويف : ضبط 2500 عبوة زيت وسكر مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

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أكد وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ببنى سويف ضبط 1572 عبوة زيت و1000 عبوة سكر تمويني، وتحرير 2 محضر لتجار لقيامهم بتجميع دقيق بلدي مدعم بلغت 41 جوال دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد تاجر لعدم قيامه بإصدار فوتير بيع قانونية مشيرا إلى ان الحملات التمونية قامت بتحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و12 محضراً لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 80 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية، و3 محاضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش الأبيض، و8 محاضر لتجار تموينيين لقيامهم بتجميع مواد تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء والتربح منها.

وقال إنه تم تشغيل محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصبح إجمالي عدد المحطات بالمحافظة 16 محطة وجاري المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات، لافتا إلى المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة.

أوضح تحرير محضر ضد محطات تعبئة البوتاجاز لقيامها بتجميع عدد 83.4 طن غاز بوتاجاز بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء والتربح منها، علاوة على تحرير 3 محاضر لمحطات وقود لممارسة نشاط تداول المواد البترولية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة المصرية للبترول، وبلغ إجمالي المضبوطات 8000 لتر بنزين و9800 لتر سولار، بجانب تحرير 10 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق أثناء مواعيد العمل، و5 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم قيامها بالإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات وعدم الإعلان عن المدير المسؤول والعاملين بالمستودع.