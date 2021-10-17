فؤاد علام: بطالب بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف والفتوى لشغل الفراغ الديني لمنع عودة الإخوان

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قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، إن هناك مرحلة تم فيها مواجهة فكر الإخوان وفكر الجماعات المتطرفة، وكانت متمثلة في عدد من الحوارات التليفزيونية.

وأضاف اللؤاء فؤاد علام، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مرشد الإخوان اختطف واحتجز في المقر الرئيسي للإخوان وهذا يدل على أن العنف متأصل فيهم، لافتًا إلى أن الإخوان كانت تشغل حيزًا كبيرًا بأنها المسؤولة عن توصيل الدعوة الإسلامية وخدمة الفكر الإسلامي.

وتابع: أتمنى أن أرى نشاط منظم بين الأزهر ووزارة الأوقاف والفتوى لشغل الفراغ الديني الذي يمكن أن ينجم عن اختفاء دعوة الإخوان بالإدعاء بأنها تعمل من أجل الإسلام، ومن أجل منع عودة جماعة الإخوان مرة أخرى.

وأوضح أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة الإخوان تنظيميًا وفكريًا، وسعينا مع الأزهر من أجل إصدار كتاب «هذا بيان للناس» والذي كان له أثر كبير جدًا في دعوة حسن الغضيبي لعمل دراسة ترد على أفكار حسن قطب.