أخبار عاجلة

أبرزها تحطيم صلابة «أولد ترافورد».. 3 أرقام تاريخية جديدة لـ«صلاح» أمام مانشستر يونايتد -
17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور) -
فى أول أيام الدراسة.. لقاء مفتوح لرئيس الجامعة اليابانبة مع الطلاب -
قوافل جامعة طنطا تساهم فى «حياة كريمة»: فحص 1161 حالة في ببسيون -
المنوفية : مد إعلان طرح 4 قطع أراضى لـ 10 ديسمبر دعماً للاستثمار -
مغنى الراب الأمريكى فاريل ويليامز يروج للآثار في الأقصر -
انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021 -
التضخم يضرب العالم.. أعلى موجة غلاء بأمريكا واللحوم زادت 51% -
«فاينانشيال تايمز»: الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة إرسال بعثته الدبلوماسية إلى كابول -
3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. جماهير "نيوكاسل" تستقبل الرئيس الجديد للنادي "الرميان" بالهتافات والتصفيق

Print
بالفيديو.. جماهير "نيوكاسل" تستقبل الرئيس الجديد للنادي "الرميان" بالهتافات والتصفيق .. جماهير "نيوكاسل" تستقبل الرئيس الجديد للنادي "الرميان" بالهتافات والتصفيق
خلال حضوره مباراة الفريق الأولى بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة

بالفيديو.. جماهير

استقبلت جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بهتافات التشجيع والتصفيق لدى حضوره لملعب "سانت جيمس بارك" من أجل حضور لقاء الفريق الأول أمام فريق توتنهام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن آلت ملكية النادي الإنجليزي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وأصبح "الرميان" رئيسًا جديدًا للنادي الإنجليزي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن سابقًا الاستحواذ بنسبة 100 % على نادي نيوكاسل الإنجليزي، وحظي بتفاعل كبير وتداول واسع من قِبل المواطنين.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤخرًا بيع النادي إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة بي. سي. بي كابيتال بارتنرز، وآر. بي سبورتس آند ميديا.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين ياسر الرميان رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد، فيما تم تعيين أماندا ستافيلي بي. سي. بي كابيتال بارتنرز عضو مجلس إدارة، وجيمي روبن ممثل الشركة الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

بالفيديو والصور .. شاهد الزي الرسمي لنادي الزمالك

بالفيديو والصور .. شاهد الزي الرسمي لنادي الزمالك

زوجتي تضربني بـ«الشبشب».. موظف يوثق اعتداء طليقته بالفيديو في دعوى نفقة

زوجتي تضربني بـ«الشبشب».. موظف يوثق اعتداء طليقته بالفيديو في دعوى نفقة