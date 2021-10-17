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بـ261 ألف ريال.. بيع 3 صقور في الليلة الـ13 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

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وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين بالمملكة والمنطقة

بـ261 ألف ريال.. بيع 3 صقور في الليلة الـ13 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال اليوم، في الليلة الثالثة عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

بدأت المزايدة على الصقر الأول شاهين فرخ طرح الدبدبة للطواريح عبدالرحمن الماجدي وصالح العازمي ونايف السلماني وفيصل الطرفاوي وعيد الماجدي، وبِيع بمبلغ 60 ألف ريال، بعدها جاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الليث للطاروحين خالد الفليت وريان العسيري، وبيع بمبلغ 87 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مثيرًا بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح العويقيلة للطاروح خلف العنزي، حيث انطلقت المنافسة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يُباع بمبلغ 114 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي للطواريح الكثير من المزايا، حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو ) في كل منطقة، ويتم فحص الصقر وتوثيق طرحه، فيما يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.

وتجري المزايدة على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم, وبعد بيع الصقر يتم إصدار شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

بـ261 ألف ريال.. بيع 3 صقور في الليلة الـ13 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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