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قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن عودة الجماهير لمدرجات مباريات الدوري ستكون تدريجيا، موضحا أن جميع دوريات كرة القدم في العالم عادت بالتدريج بعد جائحة كورونا.

وأضاف أحمد دياب خلال مداخلة تلفزيونية، أن شركة تذكرتي أتاحت بالأمس التسجيل على الـ fan id، وسيتم فتح حجز تذاكر الحضور للمباراة بمعدل 2000 مشجع لكل نادي بشرط الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف رئيس رابطة الأندية المصرية أن عودة الجماهير تأتي تدريجا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين، موضحا أن شركة تذكرتي محترفة في مجال تنظيم حضور الجماهير.

وتابع أحمد دياب أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار لكن ستعلن الأسعار مع فتح باب التذاكر، موضحا أن جميع الأندية اتفقت على تنفيذ نظام المسابقة لصالح الجميع وسيتم إعلان جداول المباريات غدا لـ 8 أسابيع.

وأردف رئيس رابطة الأندية المصرية أن أي نادي أو مشجع سيخرج عن الإطار العام سيتعرض للعقوبات التي تفرضها الرابطة، موضحا أن الجميع يسعى للعودة بشكل مشرف، يليق بمصر والمصريين: «نحظى بدعم الإعلام الرياضي».