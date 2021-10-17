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متحدث الوزراء: عودة الجمهور للمباريات بضوابط ولا تغيير في إقامة الأفراح..

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متحدث الوزراء: عودة الجمهور للمباريات بضوابط ولا تغيير في إقامة الأفراح.. فيديو متحدث الوزراء: عودة الجمهور للمباريات بضوابط ولا تغيير في إقامة الأفراح..

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علق المستشار نادر سعد، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، على حصول على لقاحات فايزر وتطعيم المواطنين بها قائلاً إنه بالتعاون مع المنظمات الأممية المختلفة تم إمداد مصر بالثلاجات المخصصة لحفظ هذا اللقاح، وليس هناك مشكلة في تلقي جرعات فايزر.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية تلفزيونية، إنه لم يتم التطرق إلى أمر عودة الجمهور للملاعب خلال اجتماع لجنة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن الضوابط والاشتراطات؛ وفي مقدمتها الحصول على جرعة أولى من اللقاح، لافتًا إلى أنها ضوابط مهمة ستطبقها لجنة الأندية، وستمثل باكورة عودة الجماهير.

وعن السياحة قال إنه تم مراجعة الإجراءات المطبقة، وتم الإبقاء على الإجراءات التي تطبقها مصر وحتى الزائر المصري الذي يأتي إلى مصر يستطيع تقديم شهادة تفيد بحصوله على جرعتين من اللقاح أو شهادة بي سي آر تفيد بأنه لا يحمل الفيروس؛ وهما الطريقتين المسموح من خلاللهما دخول البلاد.

وعن الأوضاع بمستشفيات العزل قال إن حالات الإصابات الخطرة أقل بكثير من الثلاث موجات السابقة، واستخدام مستشفيات العزل أقل بكثير من استخدامنا خلال الموجات السابقة، لافتًا إلى أن الموجة الحالية من أقل الموجات التي شهدت ضغطًا للقطاع الطبي؛ وهذا بسبب التوسع في تلقي اللقاحات.

ولفت إلى أن أعداد الإصابات التفصيلية موجودة لدى وزارة الصحة، والمحافظات التي يُقبل أهلها على تلقي اللقاحات تكون نسبة الإصابة بها أقل، وتحسن الوضع الوبائي بها بنسبة كبيرة؛ والأقصر وأسوان وجنوب سيناء خير شاهد؛ لتناول الموظفون في القطاع السياحي بهذه المحافظات اللقاح في وقت مبكر؛ ما جعلها الآن في وضع جيد؛ ربما هي الأفضل في مصر حاليًا.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه ليس هناك أي تغيير بخصوص إجراءات الأفراح والمؤتمرات الدولية أو المحلية.

المصرى اليوم

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