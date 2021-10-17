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92 مخالفة تموينية للمخابز البلدية وتحويل 264 مخبزًا من السولار للغاز الطبيعي ببني سويف

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92 مخالفة تموينية للمخابز البلدية وتحويل 264 مخبزًا من السولار للغاز الطبيعي ببني سويف 92 مخالفة تموينية للمخابز البلدية وتحويل 264 مخبزًا من السولار للغاز الطبيعي ببني سويف

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف أنه تحرير 92 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 20محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 13 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ، و 14 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 16محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و7 محاضر للتصرف في 22 جوال دقيق مدعم، و 17 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفة توقف عن ممارسة النشاط ،ومخالفة لضبط ماكينة صرف الخبز خارج المخبز،

وقال انه تم تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 4 مخابز، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 264 مخبزاً تماشياً مع المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار مشيرا الى انه تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 4مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و3 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و 5 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.

المصرى اليوم

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