الإسماعيلي يكشف تطورات أزمة مستحقات اللاعبين

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كشف مصدر مسؤولو داخل النادي الإسماعيلي، عن تطورات أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدراويش.

وكان لاعبي الإسماعيلي، هددوا بالانقطاع عن التدريبات، بسبب عدم حصولهم على 25% نسبة المشاركة في المباريات في الموسم الماضي، بالإضافة مقدم التعاقد للموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة :«سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، عن الموسم الماضي، كما سيحصل الللاعبين الجدد على مقدمات التعاقد للموسم الجديد».

وأضاف :«نسعى أيضًا خلال الأيام المقبلة، لتدبير بعض المبالغ المالية من أجل صرف 25% مقدم عقود الموسم الجديد، للاعبين القدامى».

ويستعد الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة الأهلي، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ودعم الاسماعيلي صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة، عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، عصام صبحى ظهير أيمن مصر المقاصة، عبدالله جمعة ظهير أيمن حرس الحدود، أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك، محمد الترهونى ظهير أيسر سموحة، محمد دسوقى ظهير أيسر المقاصة، المهاجم الزامبى جاستن شونجا.