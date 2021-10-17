أخبار عاجلة

3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية -
وصول وفود لعدة دول للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
بتألق " مبولحي " و بهدف " كيش " .. الاتفاق يزيد من جراح النصر -
رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -
السعودية لـ"هواة اللاسلكي" تستقبل إشارات القمرين التابعين لجامعة فلبينية -
استشاري يحذر: رسالة "الصمغ العربي" لها 7 أعوام ومحتواها تضليل للمرضى -
محلل سياسي: مشاركة السعودية بقمة "إيطاليا" تعكس جهودها لاستقرار الاقتصاد العالمي -
«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا -
«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات -
جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

باريس: البيلاروسية طردت السفير الفرنسي

Print
باريس: الحكومة البيلاروسية طردت السفير الفرنسي باريس: البيلاروسية طردت السفير الفرنسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت باريس أن البيلاروسية طردت، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى مينسك، نيكولا دو لاكوست.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية في مينسك أن السفير غادر بيلاروس الأحد بعد أن طالبت حكومة البلاد بأن يفعل ذلك حتى 18 أكتوبر.

وامتنعت السفارة الفرنسية عن كشف أي التفاصيل، مشيرة إلى أن التصريحات حول الموضوع سيتم الإدلاء بها الاثنين.

وبدأ دو لاكوست تولي مهام السفير الفرنسي لدى مينسك في ديسمبر 2020 حينما سلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، لكنه لم يقدمها حتى الآن لرئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مخطط استيطاني في الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء مخطط استيطاني في الضفة الغربية

نائب بـ«الشيوخ» ينتقد عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس

نائب بـ«الشيوخ» ينتقد عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على المجلس

جدل بـ«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة

جدل بـ«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة