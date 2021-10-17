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ذكرت باريس أن الحكومة البيلاروسية طردت، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى مينسك، نيكولا دو لاكوست.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية في مينسك أن السفير غادر بيلاروس الأحد بعد أن طالبت حكومة البلاد بأن يفعل ذلك حتى 18 أكتوبر.

وامتنعت السفارة الفرنسية عن كشف أي التفاصيل، مشيرة إلى أن التصريحات حول الموضوع سيتم الإدلاء بها الاثنين.

وبدأ دو لاكوست تولي مهام السفير الفرنسي لدى مينسك في ديسمبر 2020 حينما سلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، لكنه لم يقدمها حتى الآن لرئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو.