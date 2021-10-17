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ضبط هندي حاول سرقة نقود من جهاز صراف

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الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال

تبدأ اليوم أولى بوادر الموجة الشتوية الباردة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف، وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز...

81ca32c971.jpgجدة: يُمن لقمان
a8cab0b63e.jpg11 ربيع الأول 1443 هـ

جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار

تعكف أمانة مدينة جدة على حماية سكان العروس والزائرين من تجمعات مائية قد تنتج من الأمطار تؤدي إلى تجمعات للآفات والحشرات مثل البعوض...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ
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7 أصناف تين على الطريقة اليابانية

أعلن الناشط الزراعي والبيئي عبدالجبار بومرة لـ«الوطن» أمس، إهداء مزارعي واحة الأحساء، بيتاً محمياً متكاملًا، ومزروعًا بأصناف...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

نظافة مدينتين بالألوان

أرست أمانة الأحساء، أمس مشروعي نظافة مدينتي الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما، بقيمة 174 مليون ريال للعقدين. وحدد اللون الأصفر...

icon-byline.pngالأحساء الوطن
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ
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طيور نجران بلا سوق

يحظى تجمع بيع الطيور العشوائي الواقع في غرب نجران بإقبال كبير من المهتمين باقتناء الحيوانات والطيور والزواحف بأنواعها يوم الجمعة...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية

وجه مشرف الحراسات الأمنية بمشروع الإسكان العاجل بحي الشرفية بجدة محمد المحمادي خطابا لجميع السكان (وتم وضعه عند مدخل كل مبنى) يفيد...

icon-byline.pngجدة: محمد آل عمر
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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