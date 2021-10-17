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"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان

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"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان "الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان

نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناء على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. كما تود وزارة الخارجية من المواطنين كافة الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات؛ وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم.

كما تدعو وزارة الخارجية جميع المواطنين الكرام إلى عدم التردد في التواصل مع الأرقام الآتية:

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان: 009611762722 / 009611762711

هاتف شؤون السعوديين: 0096176026555 / 0096178803388

الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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