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الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو

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الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو

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استكمالا للفعاليات التي يعقدها الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 والذي تم افتتاحه منذ بداية شهر أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 6 أشهر، شاركت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج في ندوة بعنوان «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة للسياحة». وأوضحت أن قطاع السياحة يعد من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري فهو يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري الذي يجمع بين التاريخ والثقافة مع الاسترخاء والمغامرة والمتعة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة جديدة بالتعاون المشترك بين القطاع السياحي الخاص والهيئات والوزارات الحكومية المختلفة المعينة بالقطاع السياحي في الدولة وذلك في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

وأكدت أن ترحب باستقبال كافة فئات السائحين من مختلف دول العالم، وأن السائح خلال زيارته لمصر يستطيع أن يعيش تجربة فريدة مما يخلق إليه الشغف لزيارتها مرات عديدة حتى يتمكن من التعرف على المنتجات السياحية المختلفة بها.

وتحدثت خلال الندوة عن سعى الدولة لخلق منتج سياحي جديد متكامل يتيح للسائح الفرصة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة تجمع بين الاستمتاع والترفيه والثقافة وممارسة الأنشطة السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، عن طريق استحداث خطوط طيران تربط بين كافة المحافظات السياحية بعضها ببعض.

كما تطرقت مساعد الوزير للترويج للحديث عن السياحة البيئية لافتة إلى أنها أصبحت من أهم الأنماط السياحية الواعدة حول العالم، وأن الدولة المصرية قامت بإطلاق حملة Eco Egypt للترويج للسياحة البيئية ورفع الوعى البيئى للمواطنين بمنظور جديد يواكب متطلبات الحداثة، والبحث عن أفق جديدة للترويج لمفهوم السياحية البيئة خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من تراث طبيعي وحضاري وثقافي بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الفريد. وأشارت إلى أن الحملات الدعائية التي أطلقها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة لاقت تفاعل من رواد هذه المواقع خاصة في ظل أهمية مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد من الأدوات الترويجية الهامة.

كما تحدث لمياء كامل عن مشروع التحول الرقمي بالوزارة، حيث أشارت إلى أنه يتم العمل على ميكنة الخدمات المختلفة بها بالإضافة إلى إنشاء بوابات إلكترونية خدمية وترويجية، وتطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول «موبايل أبليكيشن» للترويج للمقصد السياحي المصري محليا وعالميا، كما أشارت إلى الخط الساخن الخاص بالوزارة (19654) للرد على استفسارات السائحين والاستماع لمقترحاتهم وشكواهم.

المصرى اليوم

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