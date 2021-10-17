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علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على قرار الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، قائلا إن هذا القرار تم تطبيقه من قبل لمدة ستة أشهر خلال 2020 ولم يشعر به أحد لأن الحكومة طبقته على نفسها أولا ولا يرتبط بفترات صعبة.

وأكد السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن قرار ترشيد الإنفاق يخص الحكومة بالأساس، قائلا إن ما أثار اللغط هذه المرة هو الجزء الخاص بالترقيات من خلال تقييد الترقيات.

وأكمل أنه لن يضر أي موظف فيما يتعلق بموضوع وقف الترقيات مدة الـ6 أشهر، لأن جميع الترقيات المتأخرة بالجهاز الإداري للدولة تم بالفعل الانتهاء منها في أغسطس الماضي من خلال قرار الترقيات الذي استفاد منه 800 ألف موظف، وفي النهاية سيتم تطبيق القرار دون أن يُضار أحد فيما يخص الترقيات.