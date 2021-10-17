"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية

★ ★ ★ ★ ★

بعد الموافقة على تعديل المادة الخاصة بتاريخ التوريد والاستحقاق في حالات محددة

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأحد 17 أكتوبر، الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة أخيرًا بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وتفصيلاً، يتضمن الدليل الذي يأتي مبسطًا ومختصرًا في ثماني صفحات، التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، وبدء سريان القرار والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقًا للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.



ويأتي إطلاق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للدليل بشكله المبسط بهدف التسهيل على المكلفين من قطاع الأعمال ممن تربطهم عقود مع جهات ومؤسسات حكومية.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع المهتمين بالاطلاع على الدليل بالضغط هنا، كما دعت الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن هذه التعديلات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).