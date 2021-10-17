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خبيرة تغذية تكشف عن الحل الأمثل لمشاكل الجهاز الهضمي

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خبيرة تغذية تكشف عن الحل الأمثل لمشاكل الجهاز الهضمي خبيرة تغذية تكشف عن الحل الأمثل لمشاكل الجهاز الهضمي

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قالت الدكتورة سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من أمراض الجهاز الهضمي مثل العسر الهضمي والقولون العصبي والإمساك المزمن والقيء، حال تناول وجبة دسمة تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون.

وتابعت «المهدي»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن البعض قد يعاني من الإمساك المزمن، ولا يدخل الحمام لمدة قد تصل لـ4 أيام، مشيرة إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي كثير، وعلاج هذا الأمر يكون من خلال تناول الألياف.

ولفتت إلى أن منتج «أوندي» هو الحل الامثل لمشاكل الجهاز الهضمي، ويحتوي على مواد عشبية بنسبة 100%، ومكون من قشور البيسليم التي تحتوي على الألياف المهمة لتنظيم حركة الأمعاء.

المصرى اليوم

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