أكرم حسني: أجهز لأغنية مع محمد منير.. وانتظروني في «العميل صفر»

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أكد الفنان أكرم حسني أن فرح ابنته رُبا «هو أكثر يوم مستنيه ومش مستنيه»، مشيرًا إلى أن ذلك لأنه»أريد أن أفرح بها، ولكن في الوقت نفسه لا أريد لأحد أن يأخذها مني«.

وتابع حسني خلال حواره إلى برنامج «راجل و2 ستات» الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبوالحسن على قناة «ON»، الأحد، أنه «ندم بعض الشيء على تسمية ابنته ربا بسبب كتابة الاسم في الأوراق الرسمية «ربى»، ساخرًا بقوله إنه تحدث مع ابنته بهذا الشأن فقالت إنها تفكر في تغيير اسمها بالفعل إلى «سلمى أبوالنجا».

كما كشف الفنان أنه يجهز أغنية مع محمد منير ولكنه في ألمانيا وسيعود قريبًا ليتم البدء بها، مبديًا فرحته بأنه يجلس مع نجوم كبار مثل «الكينج»، خاصةً وأن الأغنية ستكون مختلفة تمامًا، كما أن هناك فيلم «العميل صفر» مع نيلي كريم ولبلبة وبيومي فؤاد.

تابع أنه يجسد دور فرد أمن يتعامل على أنها جيمس بوند رغم أنه «صفر»، مؤكدًا أنه ينتظر بفارغ الصبر إنتهاء الفيلم وعرضه في السينمات لأنه يضم كوكبة من النجوم منهم خالد الصاوي.