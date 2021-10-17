من العصر البيزنطي.. كشف أثري جديد في الأقصر

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نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت «يسي» والمعروف باسم قصر توفيق باشا اندراوس والمتاخم لمعبد الأقصر في الكشف عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي.



وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكشف يأتي ضمن سلسلة من الاكتشافات التي تمت بالموقع حيث تم الكشف من قبل على مجموعة من العملات البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من الأيقونات الأثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة. وأضاف أنه جاري استكمال أعمال الحفائر بالموقع.