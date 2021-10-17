نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

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تابع الدكتور محمد ابوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاحد، حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، حيث أسفر الحادث عن وفاة حالتين، وإصابة 14 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا.

نقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

اطمأن «ابوزيد» على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

نائب محافظ المنيا يتابع حادث انقلاب طريق الصعيد

نائب محافظ المنيا يتابع حادث انقلاب طريق الصعيد