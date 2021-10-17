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عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية

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عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية عبر "ريشة طيف".. 100 طفل توحُّدي يعرضون فنونهم التشكيلية بخمس مدن سعودية
رئيس "أُسر التوحُّد": "حان الوقت لنرى بأعيننا قدرتهم على الإبداع والتألق "

عبر

أعلنت جمعية أُسر التوحد الخيرية إطلاق مشروع "ريشة طيف"، وهو قيام ١٠٠ طفل وشاب من ذوي اضطراب التوحد برسم ١٠٠ لوحة فنية في 5 مدن حول ، هي "الرياض، الخُبر، جدة، حائل وأبها) في معارض متنقلة.

وقال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية "أسر التوحد"، في تغريدة له: "حان الوقت لنرى بأعيننا قدرتكم على الإبداع والتألق كما أنتم دائمًا. أشكر كل من ساهم ودعم. أطلقنا ‫#ريشة_طيف لتنمية مواهب الفن التشكيلي لشبابنا، وتمكينها لأن تأخذ مكانًا تستحقه. كل التوفيق إن شاء الله".

وتهدف جمعية "أُسر التوحُّد" إلى تطوير البنية التنظيمية لقطاع التوحد، ورفع كفاءة القدرات البشرية العاملة بقطاع التوحد، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة في قطاع التوحد، ورفع الوعي المجتمعي بمرض التوحد، ودعم وتحفيز أُسر مرضى التوحد، وتعزيز البناء المؤسسي لجمعية أُسر التوحد.

يُشار إلى أن جمعية "أُسر التوحد" تُعد جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في السعودية من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات كافة ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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