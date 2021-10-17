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رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

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رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري

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قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري، وهى حارس أعلى لقواعد النظام القانوني في الدولة وهو الدستور أو العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالدولة أو المحكومين.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية خلال برنامج «الصدى» المذاع على فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم، الأحد، أن المحكمة تختص بالرقابة الدستورية على القوانين، وهى محكمة تنازع تفصل بين جهات القضاء في ، وتنفض التناقض بين الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في مصر.

وذكر أن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل في الرقابة إلا بعد اكتمال دورة القانون وهذا بعد أن يتم مناقشة القانون في الهيئة التشريعية المختصة ويصدره رئيس الجمهورية .

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرقابة التي تقوم بها الدستورية العليا هي لاحقة للقوانيين بعد إصدارها وليست رقابة سابقة، لافتا إلى أن القوانين تصدر بناء على إجراءات معينة من الهيئة التشريعية المختصة.

المصرى اليوم

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