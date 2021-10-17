بسبب الطريق الدائري.. غلق كلي لشارع البحر الأعظم لمدة 6 أيام (تعرف على البدائل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى والتي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وأشارت المحافظة في بيان، الأحد، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الاعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم وذلك لمدة (٦) أيام أبتداء من السـ١٢ـاعة صباح يوم الإثنين الموافـق ١٨ /١٠/٢٠٢١ حتـى السـاعة ٥ صـباح يـوم الاحـد الموافـق ٢٤ / ١٠/ ٢٠٢١ على ان تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين.

أولا: حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير إتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتي يبلغ طولها ما يقرب من (۳۰) متر.

ثانياً: السير في الإتجاه الآخر (الإتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة مايقرب من (۷۰) متر بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

٢- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الإتجاه الاصلي (المؤدي إلى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق إستحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الاعظم.