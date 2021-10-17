بمدافع المياه.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة قادمة من مولدوفا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأحد، أول رحلة طيران لشركة آير مولدوفا قادمة من مدينة كيشيناو، وعلى متنها ١٥٨ راكبًا.

وتم استقبال الرحله في المطار بمدافع المياه كتقليد دولي متبع مع الطائرات التي تصل المطار لأول مرة.

من جانبه، قال هشام هاشم المدير الإقليمي لشركة آيروسيرفيسس إيجيبت، وكلاء شركة الطيران المولدوفية في مصر، إنه سيجري تسيير رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم أحد إلى مطار مرسي علم لتنشيط السياحة في جنوب مصر.

وأضاف أن الشركة المولدوفية تسير ٤ رحلات أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ في الوقت الحالي.

وتم استقبال الركاب اليوم استقبالًا حافلًا بالورود وتوزيع الشيكولاته عليهم ورحب بهم في المطار قيادات مطار مرسي علم الدولي، وعلى رأسهم الكابتن هشام القشاط نائب مدير مطار مرسى علم الدولي، والكابتن محمد صالح مدير عمليات المطار، والقيادات الأمنية بالمطار، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأبدى السياح الأجانب سعادتهم البالغة بوصولهم إلى مرسي علم والاستمتاع بالأجواء الدافئة هناك.

وأضاف هاشم أن الطريق أصبح أكثر أمانًا، حيث أنه تم توسيع الطريق وأصبح اتجاهين كل اتجاه به عدة حارات وقدم الشكر للقياده السياسية في حرصها على الاهتمام بالسياحة وأمن وسلامة المواطنين.