أخبار عاجلة

«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا -
«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات -
جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية -
وكيل «الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يتبنى رؤية كانت تفتقدها المنظومة التشريعية -
برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تُعيد مصر لمكانتها الإقليمية والدولية -
يتعاطون حشيش وترامادول.. وزيرة التضامن: إحالة 12 من سائقي الحافلات المدرسية للنيابة -
محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لطفل مصاب بغرغرينة في الساق -
الفرعون يقسو على اليونايتد.. محمد صلاح يسجل «الهاتريك» السادس في مسيرته -
صلاح يتجاوز دروجبا بـ«هاتريك» في مانشستر يونايتد -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يحسم الصدارة ورونالدو يتراجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي

Print
مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي
وقع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عيد الردادي مذكرة تفاهم مع أمين عام جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة «أسرتي» علي الزهراني.

وذكر الردادي أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة، من أجل التعاون في المسؤولية المجتمعية والصيانة التطوعية بمنطقة المدينة المنورة والخدمات والبرامج والاستشارات الأسرية لمنسوبي التدريب التقني بالمنطقة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية، وفق التزامات الطرفين المدرجة في المذكرة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20

خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20

عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة

عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة

كورونا يغيب شركات عملاقة في مهنة الأحساء

كورونا يغيب شركات عملاقة في مهنة الأحساء

وثيقة لحماية بيانات الجهات من الأمن السيبراني

وثيقة لحماية بيانات الجهات من الأمن السيبراني