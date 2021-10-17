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رئاسة الوزراء: نسعى لزيادة أعداد الجماهير بضوابط

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رئاسة الوزراء: نسعى لزيادة أعداد الجماهير بضوابط رئاسة الوزراء: نسعى لزيادة أعداد الجماهير بضوابط

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أكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن قرار زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة القادمة في بطولة الدوري المصري، سيكون رهن التزام الجماهير.

وقال نادر سعد في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم»: «عودة الجماهير للدوري المصري قرار أولي بتواجد 2000 مشجع، ونسعى لزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة، ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط معينة».

وأضاف: «رابطة الأندية سيكون لها تواصل دائم مع وزارة الصحة من أجل طلب زيادة أعداد الجماهير في المباريات، والأهم هو موافقة الوزارة على الزيادة التي ستكون خلال الفترة القادمة، حال التزام الجماهير بالضوابط».

وتابع: «نجاح تواجد الجماهير بعدد 2000 مشجع سيكون مهما لزيادة الجماهير في الفترة القادمة، ونراهن على وعي الجماهير من أجل التواجد بشكل مستمر في مباريات الدوري المصري الممتاز ونتمنى نجاح التجربة».

بٌذكر أن مسابقة الدوري الممتاز سوف تنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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