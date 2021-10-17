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وزير الاتصالات: مشروعات الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

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وزير الاتصالات: مشروعات مصر الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي وزير الاتصالات: مشروعات الرقمية فرصة لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمي

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التقى الدكتور عمرو طلعت مع رام راماشاندران نائب أول الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «تك ماهندرا» Tech Mahindra العالمية والتى تعد من أفضل 15 مزودًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، على هامش معرض جايتكس في دورته ال 41.

تناول اللقاء سبل التعاون مع الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى في ، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز خدمات للشركة في مصر لخدمة عملائها في مجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأسواق التي تعمل بها حول العالم.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل في إطار رؤيتها لبناء مصر الرقمية؛ حيث تتضمن هذه المشروعات العديد من الفرص لإقامة شراكات عالمية لتحقيق التحول الرقمى.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن هناك اهتمام كبير من الدولة بصناعة التعهيد في ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة في مصر؛ حيث تحظى مصر بريادة اقليمية ومكانة متميزة على الخريطة العالمية لهذه الصناعة، كما تعد من أفضل المقاصد الجاذبة للشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها وإنشاء مراكزها المتخصصة بها؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للشباب والتطوير المستمر للمهارات المطلوبة لصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتمكينهم في سوق العمل الحر العالمى.

يذكر أن شركة «تك ماهندرا» Tech Mahindra هي شركة هندية متعددة الجنسيات تابعة لمجموعة ماهيندرا، وتُعد واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا.
حضر اللقاء السفير أشرف الديب قنصل عام مصر في دبي، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وسرينيفاس ريدى نائب الرئيس ورئيس الشركة في الامارات العربية المتحدة والأسواق الناشئة.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ايزابيل جروجور نائب رئيس شركة أمازون ويب سرفيسزAWS) ) للمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ للتباحث حول خطط الشركة للتوسع في أعمالها في مصر، وتعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية.

كما شهد اللقاء استعراض التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أمازون ويب سرفيسزAWS)) من خلال المنحة التي تم إطلاقها بهدف تخريج جيل جديد من المتخصصين في علوم البيانات بشهادة معتمدة عالميًا.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

المصرى اليوم

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