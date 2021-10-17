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« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

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« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم « ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

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فاجأ الفنان الشاب محمود الليثي على «الريد كاربت» في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، جميع الحضور ونجوم المهرجان، بارتدائه بدلة باللون الأوف وايت، مرسومة على ظهرها الشخصية الشهيرة «فطوطة»، التي جسدها أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم، مدونًا عليها عبارة «ستظل في قلوبنا».

وتشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور عدد من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، إلهام شاهين.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

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