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الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

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الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة برئاسة رئيس الوزراء، تأتي في سياق 3 تواريخ بالترتيب أولهم 1 نوفمبر 2021، إذ لن يسمح لأي طالب بالجامعة بالتواجد في الحرم الجامعي إلا إذا كان متلقيا للجرعة الأولى من لقاح كورونا ويقدم شهادة معتمدة بذلك.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه اعتبارا من غدا الاثنين، سيكون متاحا للطلاب التسجيل لتلقي اللقاح عن طريق الجامعة التابعين لها، ومن ثم الحصول على اللقاح، موضحا أنه في السابق كان الطلاب يحصلون على اللقاح من خلال مراكز الشباب بسبب توقف الدراسة أما الآن فأصبح الأمر متاحا في الجامعة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التاريخ الثاني في 15 نوفمبر 2021 حيث لن يتم السماح بدخول أي موظف حكومي لجهة عمله ما لم يكن حاصلا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مردفا أنه لم يتبقى إلا 123 ألف موظف لم يحصلوا على اللقاح من أصل 3 ملايين موظف.

وأردف سعد أن التاريخ الثالث في 1 ديسمبر 2021 ستمتنع المنشآت الحكومية عن تقديم أية خدمات من أي نوع للمواطنين، ما لم يقدم المواطن شهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى للقاح.

المصرى اليوم

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