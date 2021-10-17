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بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

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مئات السودانيين يعتصمون للمطالبة بسلطة عسكرية

ما زال مئات السودانيين معتصمين الأحد لليوم الثاني في الخرطوم، للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد...

1b291b223a.jpgالخرطوم: أ ف ب
653c3ac803.jpg11 ربيع الأول 1443 هـ

داخلية تونس: أولويتنا اجتثاث الإرهاب من جذوره

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي استلم منصبه في الجديدة، إنه سيكون من بين أوليات وزارته اجتثاث الإرهاب من...

icon-byline.pngتونس: د ب أ
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

تحييد 5 مسلحين أكراد في شمالي سورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 مسلحين أكراد، حاولوا شن هجوم على منطقة خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من تركيا بشمالي...

icon-byline.pngأنقرة: د ب أ
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اليوم المستشفى الذي كان يعالج فيه في كاليفورنيا بعد قضائه خمسة لأيام نتيجة إصابته بالتهاب....

icon-byline.pngلوس أنجلوس : أ ف ب
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

ماكرون يتقدم على لوبان

أظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد «إيفوب» لمصلحة صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، تقدُم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة التي...

icon-byline.pngباريس: الوكالات
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

أبو محفوظ يتلاعب بالحوثيين

كشف مصدر من داخل العاصمة صنعاء أن القيادي الحوثي أحمد الحامد المعروف بـ"أبو محفوظ" والمرجع الأول لرئيس ما يسمى المجلس السياسي...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png10 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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