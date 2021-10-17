بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا
ما زال مئات السودانيين معتصمين الأحد لليوم الثاني في الخرطوم، للمطالبة بتولى العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد...
قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي استلم منصبه في الحكومة الجديدة، إنه سيكون من بين أوليات وزارته اجتثاث الإرهاب من...
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 مسلحين أكراد، حاولوا شن هجوم على منطقة خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من تركيا بشمالي...
غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اليوم المستشفى الذي كان يعالج فيه في كاليفورنيا بعد قضائه خمسة لأيام نتيجة إصابته بالتهاب....
أظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد «إيفوب» لمصلحة صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، تقدُم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة التي...
كشف مصدر من داخل العاصمة صنعاء أن القيادي الحوثي أحمد الحامد المعروف بـ"أبو محفوظ" والمرجع الأول لرئيس ما يسمى المجلس السياسي...