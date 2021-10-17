السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية

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أكدت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك يعد جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ.

وتشمل العقوبات كل من:

1. نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.

2. حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.

3. أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

4. دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

5. حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

6. أتلف عمدا وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة. وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.