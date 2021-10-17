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انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية والأمريكية

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تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري

انطلاق مناورات التمرين البحري

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «المدافع الأزرق - 21» بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الغربي، بحضور مساعد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والعقيد البحري دانيال بيلي من البحرية الأمريكية.

وأوضح قائد التمرين، أن المناورات التي تستمر على مدى عشرة أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ، وإزالة الألغام على اليابسة وتحت ، إضافة إلى الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر .

انطلاق مناورات التمرين البحري

انطلاق مناورات التمرين البحري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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