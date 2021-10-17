تصادم ثلاثي يخلِّف 3 وفيات في "الغولاء" بعسفان.. وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق

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يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية ومعها الكثير من الحوادث المفجعة

جدد أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيس للقرية؛ والذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها صباح اليوم الأحد، بعد حادث اصطدام صهريجين وسيارة صغيرة توفي بها ثلاثة أشخاص، وتسبب الحادث بعرقلة السير على الطريق.

وقال المواطن محمد الحمراني، من أهالي قرية الغولاء: إنه وقع حادث مروع على الطريق الرئيسي للقرية صباح اليوم الأحد بين صهريجين وسيارة صغيرة تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص وتعطل الحركة المرورية على الطريق.

وجدد الحمراني مطالبه ومطالب الأهالي بتوسعة الطريق بعد أن شهد العديد من الحوادث المفجعة، مبينًا أن الطريق مسار واحد وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكان؛ ما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راحت ضحيتها العديد من أهالي القرية ومرتادي الطريق.

وطالب الحمراني الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم وأثناء السير على الطريق، ويترقبون التحرك ووضع حد لمثل هذه الحوادث المميتة.