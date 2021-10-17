محافظ بني سويف : مشروعك يوفر قروض بقيمة 12 مليونا و791 ألف جنيه خلال أسبوع

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الجهود والتسهيلات التي تقدمها المحافظة لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك) لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع الذي يعتبر من الخطوات النوعية التي تقدمها الدولة منذ عام 2015 للدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها وزارات وأجهزة الدولة المعنية في إطار توجيهات القيادة السياسية.

أشار محافظ بني سويف إلى زيادة الدور الذي يقوم به المشروع بالمحافظة والذي يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة التنمية المحلية ويشارك في المشروع عدد من البنوك الوطنية (بنك مصر،البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك القاهرة ،بنك الأسكندرية، بنك الإسكان والتعمير ).

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي للمبادرة التي تشرف عليها ،وتقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية،إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة،حيث أشارت الأستاذة نهي محمد مدير الإدارة في تقريرها،إلى أن منذ بدء المبادرة بالمحافظة،تم تقديم 14657 طلبا للحصول على قروض تمويل ،وتم رفض عدد 903 طلبا لعدم استيفاء الشروط والدراسات والاشتراطات وعدم الجدية، فيما يوجد حاليا 481 طلبا تحت الدراسة، حيث تم تنفيذ 13 ألف و273 طلباً بتكلفة وصلت إلى مليار و704 مليون و371 ألف جنيهاً لتصل فرص العمل التي تم توفيرها والمستهدفة إلى أكثر من 20 ألف فرصة عمل وذلك في الفترة من مايو 2015 وحتي 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت«نهى» أن الزيادة في تمويل المشروعات وصلت خلال أسبوع واحد فقط «في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري» إلى 12 مليون و791 ألف جنيه، وذلك يرجع للمتابعة الأسبوعية للمحافظ وتوجيهاته المستمرة بالتعامل الفعال في هذا الشأن بجانب الإجتماعات المتكررة التي يترأسها المحافظ أو ينيب فيها اللواء جمال مسعود السكرتير العام لتذليل كافة المعوقات الطارئة التي تشهد حضور المختصين وممثلي البنوك المعنيين.