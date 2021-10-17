اجتماع في «تجارية الإسكندرية» لمناقشة تطوير هيكلتها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة تطوير وهيكلة الغرفة، في إطار اهتمام الغرفة بتطوير الأعمال، ورفع القدرة التنافسية. بحضور أحمد صقر نائب رئيس «غرفة الإسكندرية»، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، محمد فتح الله، محمود مرعي، أشرف الجزايرلي، شريف الجزيري.

أوضح «حسن»، خلال الاجتماع، أن الهدف من تطوير وهيكلة الغرفة، هو التوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.

أضاف أن الغرفة تسعى لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف الغرفة هو دعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.

نائب رئيس "تجارية الإسكندرية" يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير هيكلتها (صور)