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مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان

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مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان

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قال الدكتور مختار نوح، المفكر الإسلامي، إن ما يحدث داخل جماعة الإخوان لا يعتبر انقسام فكري، وإنما هو سيطرة على مليون و700 ألف دولار وهو الدعم الذي يصل لجماعة الإخوان أو مجموعة الـ 6 شهريًا.

وأضاف الدكتور مختار نوح، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن الدعم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان بقيمة أكثر من مليون ونصف دولار شهريًا يأتي من تركيا، بينما الدعم الذي يأتي من قطر غير معلوم.

وتابع: لا تحاول مجموعة الـ 6 أن تطلع أحد على مصروفاتها، كما أنها لا تحتفظ بدفاتر، ويسيطر أمين الصندوق على المصارف، مؤكدًا أنه ليس هناك لوائح أو شورة للإخوان، والخلاف الذي يحدث الآن هو خلاف الأقوى، حيث أن مجموعة الـ 6 هي أقوى باتصالها بالتنظيم السري، ومحمد عبدالوهاب كان نائب محمود عزت أثناء حبسه، وكان ينقل المعلومات من إلى تركيا.

ولفت إلى أن جماعة محمود حسين الإخوانية أكثر قوة من إبراهيم منير وجبهته، لافتًا إلى أن إبراهيم منير يسيطر على عدد من الناس يشعرون بالمظلومية من التنظيم السري، منوهًا بأن الصراع سوف يشهد شكل آخر خلال المرحلة القادمة، لأن الصراع بدأ عندما كتب إبراهيم منير كتاب إداري بتسليم الأوراق والمقرات والدفاتر والأموال وهذه كانت النقطة الفاصلة.

المصرى اليوم

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