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مستشار الرئيس: لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

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مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا مستشار الرئيس: لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن تجربة في تصنيع اللقاحات، ليس بجديدة، بل هي تجربة قديمة وعريقة للغاية، ودليل على ذلك التطعيم ضد شلل الأطفال وقدرتنا على القضاء عليه.

وأكد “عوض تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”،على أن اللقاحات هي خط الدفاع الأول ضد الكثير من الأمراض.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية أن مصر نجحت في الحصول على لقاح كورونا، مشددا على أن جميع القاحات العالمية الخاصة بكورونا متوفرة بالفعل للمواطنين داخل الدولة.

المصرى اليوم

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