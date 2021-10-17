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مستشار الرئيس: أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية

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مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية مستشار الرئيس: أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن إنشاء مدينة الدواء جاء بناء على قرار من الرئيس عبدالفتاح ، منوها إلى أن مدينة الدواء أحدثت في طفرة كبيرة.

وأضاف «عوض تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مدينة الدواء تمثل طفرة تاريخية لمصر وللعالم أجمع، مشددا على أن قرار إنشاء مدينة الدواء بمثابة خطوة استراتيجية استباقية.

وأشار إلى أن المراحل القادمة من مدينة الدواء ستشهد توطين لصناعات دوائية كبيرة للغاية، بالتعاون مع شركات طبية عالمية، منوها إلى أن المدينة تستهدف توطين صناعات طبية حديثة وتدريب كوادر طبية على مستوى تعليمي عالي.

وأكد أن مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية، وعليه ستساهم مصر في تصنيع الدواء البيوتكنولوجي الخاص بالأورام، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دوائية عالمية.

المصرى اليوم

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