مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم

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قالت ندى عادل، مدربة يوجا، إن هناك بعض تمارين اليوجا التي من الممكن إجراؤها ليلًا، خاصة وأن هذه التمارين تساعد على النوم إلى حد كبير.

وتابعت «عادل»، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تمارين التأمل تعمل على تصفية الذهن، وتقلل الزحام في التفكير، وقد تؤدي إلى تغير الشخصية، خاصة الشخصيات العصبية التي لا تستطيع التحكم في ردود أفعالهم، وهذا الأمر يكون من خلال إجراء الكثير من تمارين التنفس.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لممارسة اليوجا ابتداءً من عمر الـ 5 سنوات، ويتم إجراء اليوجا في هذا العمر من خلال شكل فكاهي للأطفال، لافتة إلى أن اليوجا تساعد على مرونة أجسام الأطفال.