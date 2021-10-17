وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد

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جي بي سي نيوز :- نفّذت مجموعة "نون" النسائية وقفة أمام منزل وزير العدل اللبناني هنري خوري للتأكيد على دور القضاء في قضية تحقيقات مرفأ بيروت .

وأكد خوري , السبت , للمعتصمات أنّ "القرار في شأن القاضي البيطار ليس عندي"، مخاطباً السيدات بالقول: "القاضي البيطار يقوم بواجباته، وما يتخذّ من خطوات يقع ضمن سلطته، ولست مطّلعاً على كل الملف".

ونقل عن خوري قوله إن القاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد، مضيفًا: "صلاحياتي محدودة، ولا احد يريد هدر دم الضحايا وسأبقى متمسكا بالقانون".

وكالات لبنانية