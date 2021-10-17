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الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

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الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته الشرطة: باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

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قالت الشرطة إن باكستانيا قتل ابنتيه وأطفالهما الأربعة بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه لزواج إحدى الابنتين على غير إرادته.

وقال عبدالمجيد مسؤول الشرطة للصحفيين عبر الهاتف إن الشرطة تلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط باكستان.

وقال عبدالمجيد إن زوج مي مات أيضا في الحريق.

وأضاف المسؤول الباكستاني أن الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهرا على غير رغبة والدها بعد قصة حب خلافا لما يحدث في الزواج التقليدي.

وقال المسؤول: «وقع الحادث نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب».

وقال الزوج الناجي من الحريق في تحقيق الشرطة إنه لم يكن في البيت وقت اشتعال النار وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر.

وأضاف أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاما).

وتقول مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية إن مئات النساء يقتلهن أقاربهن سنويا لزواجهن على غير إرادتهم.

المصرى اليوم

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