هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي

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حقق توتنهام انتصارًا صعبًا خارج قواعده في البريميرليج بعد أن تغلب على فريق نيوكاسل بنتيجة 3-2 في مباراة ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج.

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم الإنجليزي الهداف، هاري كين، لهدفه الأول في البريميرليج هذا الموسم، لينهي اسوأ سلسلة له بدون تسجيل في المسابقة (6 مباريات).

وسجل هاري كين هدفه رقم 88 خارج القواعد في المسابقة (مباراته رقم 128 خارج ملعب توتنهام)، ليتخطى رقم ألان شيرر – أسطورة نيوكاسل – كثاني أفضل الهدافين خارج القواعد (برصيد 87 هدفًا في 219 مباراة) ويصبح على بعد 6 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي المدون بأسم واين روني كأفضل هداف خارج القواعد في عهد البريميرليج (94 هدفًا في 243 مباراة).