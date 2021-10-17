أخبار عاجلة

«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة -
مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا -
«الحاكم بأمر الله».. أشهر مساجد القاهرة التاريخية يستعد لاستقبال السياحة -
طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء -
محمد صلاح يسجل الـ«هاتريك» في مرمى مان يونايتد -
الطاقة الذرية: إيران منعتنا من معاينة منشأة ذرية تعرضت لـ«عمل تخريبي» -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021 -
عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة -
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في قمة G20 -
شرطة عسير تطيح بشخصين لإتلاف ومحاولة سرقة جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي

Print
هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي هاري كين يتخطى رقم الأسطورة شيرر ويصبح على بعد خطوات من الرقم القياسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق توتنهام انتصارًا صعبًا خارج قواعده في البريميرليج بعد أن تغلب على فريق نيوكاسل بنتيجة 3-2 في مباراة ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج.

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم الإنجليزي الهداف، هاري كين، لهدفه الأول في البريميرليج هذا الموسم، لينهي اسوأ سلسلة له بدون تسجيل في المسابقة (6 مباريات).

وسجل هاري كين هدفه رقم 88 خارج القواعد في المسابقة (مباراته رقم 128 خارج ملعب توتنهام)، ليتخطى رقم ألان شيرر – أسطورة نيوكاسل – كثاني أفضل الهدافين خارج القواعد (برصيد 87 هدفًا في 219 مباراة) ويصبح على بعد 6 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي المدون بأسم واين روني كأفضل هداف خارج القواعد في عهد البريميرليج (94 هدفًا في 243 مباراة).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة

«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة

مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا

مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها غدًا

«الحاكم بأمر الله».. أشهر مساجد القاهرة التاريخية يستعد لاستقبال السياحة

«الحاكم بأمر الله».. أشهر مساجد القاهرة التاريخية يستعد لاستقبال السياحة

طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء

طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«المصرى اليوم»:1070 جمعية «إخوانية» تنتظر قرار القضاء